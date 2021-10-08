Украина запустит спутник для отслеживания ситуации в Донбассе

Украина планирует в декабре запустить спутник «Сич-2-3», благодаря которому можно будет отслеживать перемещение военной техники ополченцев в Донбассе. Об этом в интервью агентству «РБК-Украина» сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай. Отмечается, что на сегодняшний день подготовка идёт по плану, большая часть наземной отработки уже проведена.

Очень важно понимать, как работает эта система. Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника «Сич» для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Чёрному морю будет абсолютно понятным по данным спутника «Сич». А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль, — сказал Тафтай.

По его словам, в общей сложности планируется запустить семь спутников. Глава госагентства сообщил, что украинский спутник станет частью программы «Коперникус», целью которой будет обмен полученными данными.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о покупке Киевом у Турции ударных беспилотников. По его словам, они они потребовались, чтобы Москва «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. Кулеба добавил, что Украина якобы обеспечивает себя вооружением «для защиты». На вопрос о возможности применения БПЛА в Донбассе Кулеба заметил, что в случае военного конфликта, «мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории».