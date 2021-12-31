Украина официально закрыла свои порты для российских судов с 1 января

На Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды страны. Документ был принят Верховной радой 3 декабря прошлого года, он опубликован на сайте украинского парламента.

Отныне закон запрещает судам под российским флагом — «государства-агрессора» — перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Такой запрет введён в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. Также закон вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины тех судов, которыми владеют граждане России.

К внутренним речным водным путям страны относятся Днестр, Дунай, Днепр и ряд других рек. Киевские власти обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее «страной-агрессором».

Ранее командир одного из полков ВСУ Денис Прокопенко заявил, что при нападении Россия пойдёт на Киев по «самому короткому маршруту». Нападение со стороны Донбасса неактуально. По его словам, Москва нанесёт удар на направлении Брянск — Киев.