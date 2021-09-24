Украина обвинила Москву во вторжении в зону военных учений ВСУ

Командование воздушных сил ВС Украины заявило, что российские самолёты-разведчики «грубо нарушили» порядок использования воздушного пространства в акватории Чёрного моря. Несколько раз в зону боевых стрельб залетали Су-24МР и Ил-20, отметило командование в Facebook.

Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 «Рейс», по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты, — подчёркивается в сообщении.

При этом в командовании не указали, какие именно учения имеются в виду. В настоящее время на Украине проводятся совместные с НАТО стратегические командно-штабные учения «Объединённые усилия-2021». Манёвры захватывают акватории Чёрного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что Украина должна выполнить план из трёх основных пунктов, чтобы одержать победу над Россией в Чёрном море. Главным из них станет создание ведомства, формирующего государственную морскую политику. Об этом заявил вице-адмирал Сергей Гайдук. Это должен быть орган с особым статусом, считает военный.