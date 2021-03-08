Украина думает над привлечением туристов из Донбасса и Крыма

https://static.news.ru/photo/fed73456-8077-11eb-bcd0-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Украинские власти сейчас ищут возможности для развития туристического потока из Донбасса и Крыма на территорию страны. Для этого разработан турпроект проект Donbass travel.

Проект включает посещение и Западной Украины, о чём рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. По её словам, население ЛНР и ДНР сможет путешествовать по "интересным маршрутам«,а также посетить знаковые места в стране, подконтрольные Киеву, заявила Олеськив в эфире телеканала «Дом».

Такая же программа путешествий создаётся и дл жителей Крыма, касается она Херсонской области.

В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома. Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев, — сказала руководитель агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов предостерёг Киев от разрыва отношений с Москвой. По мнению политика, Украина, решившись на подобное, сделает шаг в никуда.