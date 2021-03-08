В Крыму назвали путём в никуда разрыв отношений РФ и Украины

https://static.news.ru/photo/30387c2a-8047-11eb-91f9-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов предостерёг Киев от разрыва отношений с Москвой. По мнению политика, Украина, решившись на подобное, сделает шаг в никуда.

Ранее бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к полному разрыву дипломатических отношений с РФ.

Эти разговоры о разрыве дипломатических отношений — путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, всё ещё связывающую Украину с Россией, — поделился мнением с РИА Новости Чалый.

Глава рабочей группы констатировал, что в текущей ситуации всем заинтересованным сторонам остаётся только верить в здравый смысл простых людей.

8 марта Киев объявил о новом методе интегрировать жителей отколовшихся самопровозглашённых республик Донбасса в украинское общество. Им предложат побывать на сопредельных территориях в качестве туристов, рассказала глава украинского Государственного агентства развития туризма (Гостуризм) Марьяна Олеськив. По её словам, планируется создать маршруты по «знаковым локациям» Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Украины. Это нужно для того, чтобы жители ДНР и ЛНР «посещали украинскую часть, интегрировались и общались», передавал NEWS.ru.

Кроме того, по такой же схеме будут подготовлены маршруты по Херсонской области для жителей Крыма, который, как и республики Донбасса, на Украине называют временно оккупированной территорией.