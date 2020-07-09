Учёный, предсказавший развал СССР предрёк падение США в этом году

https://static.news.ru/photo/6182b972-c1e7-11ea-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Американская империя рухнет не позднее 2020, заявил норвежский учёный-социолог Йохан Галтунг.

Как сообщает «Царьград», норвежец ещё в 1980 году предсказавший распад СССР из-за социальных противоречий, сделал похожий расклад и для США, основываясь на анализе текущих событий и фактов.

В 2009 году Галтунг опубликовал прогноз распада США. В своей книге «Падение американской империи. Что дальше?» он рассказал об угрозе фашизма, растущей в Америке. Первоначально социолог полагал, что американская империя рухнет в 2025 году. Но, по его признанию, действия тогдашнего президента Джорджа Буша, «приблизил» конец США. Новой датой стал 2020 год.

Отмечается, что недавно в своём интервью Галтунг подтвердил свой прогноз. По его мнению, Вашингтон делает много глупостей, приближающих распад США.Он добавил, что негативное отношение Дональда Трампа к НАТО — лишь ещё одно доказательство близкого крушения Соединённых Штатов.

Как писал NEWS.ru, в США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО. Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.