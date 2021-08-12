Учёные рассказали о распространении коронавируса во время разговора

Носители коронавирусной инфекции могут распространять опасные для окружающих частицы при дыхании или разговоре, а не только при кашле и чиханье. К такому выводу пришли сингапурские учёные в ходе исследования, опубликованного в газете The Straits Times.

По их словам, мелкие частицы, образующиеся во время дыхания, разговора или пения, могут содержать в себе больше вирусных элементов, чем крупные. Как показал эксперимент, ряд пациентов выделяли больше всего опасных частиц именно во время разговора, что, вероятно, связано с непроизвольным повышением голоса.

Так, профессор Пол Тамбая рассказал, что во время исследования были изучены вопросы снижения риска распространения коронавируса. Он уточнил, что когда человек разговаривает, создаётся циркуляция воздуха из-за расположения мебели, вентиляторов и других предметов.

В связи с этим мы призываем людей сохранять масочный режим как на улицах, так и в помещениях, — добавил Тамбая.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «йота» выявлен в Нью-Йорке. Его летальность относительно других вариантов вируса выше на 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет. Новый штамм более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.