Учительница опростоволосилась на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

https://static.news.ru/photo/2b9d8454-f577-11ea-9c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Учительница по естествознанию Пэт Лукас из Линкольна шокировала зрителей британской версии интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?», не ответив на вопрос школьной программы.

Ей предстояло выбрать ответ на вопрос о значении символа, состоящего из черепа и скрещенных костей на жёлтом фоне. Сначала Лукас выбрала подсказку «50:50», но и оставшиеся варианты — «токсично» и «опасно для окружающей среды» — озадачили её, сообщает Mirror.

Я уверена, что правильный вариант С — «опасно для окружающей среды», — решилась учительница на ответ после паузы.

Ведущий, отметив, что как учитель естествознания она должна была без проблем выбрать правильный ответ, огорчил Лукас — она лишилась одной тысячи фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что на такой провал учительницы жёстко отреагировали пользователи Twitter, выразившие недоумение, как столь неподготовленный человек мог учить детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Джей Пи Хоган позвонил жене, воспользовавшись подсказкой «Звонок другу», но услышал в ответ мужской голос. Ситуация на некоторое время ввела игрока в ступор, зато повеселила зрителей. Дозвониться «другу» удалось не сразу.