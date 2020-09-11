Участник телевикторины позвонил в эфире жене и услышал чужой мужской голос

https://static.news.ru/photo/1b28ab40-f44a-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Джей Пи Хоган Фото: Телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Джей Пи Хоган позвонил жене, воспользовавшись подсказкой «Звонок другу», но услышал в ответ мужской голос. Ситуация на некоторое время ввела игрока в ступор, зато повеселила зрителей.

Супруге мужчина решил позвонить потому, что ему предстояло выбрать слово, означающее выходной в Германии, а тётя благоверной жила в этой стране больше полувека. Однако дозвониться «другу» удалось не сразу.

Так, только что на звонок ответил другой мужчина. Расслабьтесь, возможно, произошёл какой-то инцидент, — цитирует ведущего Джереми Кларксона Lenta.ru.

Оказалось, трубку «взял» не тайный воздыхатель жены, а всего лишь автоматический информатор, сообщивший о невозможности установить связь. Судьба вопроса на 16 тысяч фунтов (около 1,5 млн рублей) повисла на волоске. Однако дозвониться до супруги Хогана всё же удалось. Ведущий даже в шутку поинтересовался, одна ли она дома.

Участник викторины, несмотря на щекотливую заминку, продолжил игру и в итоге сумел заработать 64 тысячи фунтов (6,1 млн рублей).

Впрочем, пользователи соцсетей, которые принялись обсуждать инцидент, всё-таки допустили версию о том, что некто попытался выдать себя за автоответчик, услышав голос мужа. «Вопрос на миллион: кто был в этот момент с его женой», — написал один из пользователей, усомнившийся, что голос принадлежал роботу.

Ранее, как писал NEWS.ru, в США скончался знаменитый телеведущий и актёр Реджис Филбин. Он вёл множество популярных программ американского телевидения, в том числе и викторину «Кто хочет стать миллионером?», став первым в этом амплуа.