Ученые раскрыли тайну долговечности построек Древнего Рима Ученые: древнеримские постройки долговечны из-за самовосстанавливающего бетона

Фото: Salvatore Laporta/Kontrolab / Ip/Keystone Press Agency/Global Look Press

Древнеримские постройки оказались столь долговечными благодаря свойствам самовосстанавливающего бетона. К такому выводу ученые, пишет Haaretz со ссылкой на публикацию в научном журнале Science Advances. Сообщается, что изначально специалисты предполагали, что обломки извести в растворе связаны с низким контролем качества стройматериалов, однако новое исследование показало, что это не так.

Группа ученых собрала образцы из древнего поселения Привернума, расположенного в 100 километрах к югу от Рима и изучили их состав при помощи электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа. В результате выяснилось, что трещины в материале заполнены карбонатом кальция.

По словам профессора Адмира Масика, материаловеда из Массачусетского технологического университета, римляне, вероятно, изготавливали бетон посредством горячего смешивания. Среди ингредиентов были песок, вулканический пепел, негашеная известь и вода. При такой технологии производства температура смеси повышается до 200 градусов, образуются маленькие комочки из оставшейся извести.

Если в бетоне возникает трещина, вода проникает туда, растворяет кальций в кусочке извести, он выпадает в осадок и кристаллизуется вдоль трещины, заделывая ее.

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