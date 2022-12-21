Ученые обнаружили в Новосибирской области пять захоронений с артефактами

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) обнаружили в Венгеровском районе Новосибирской области пять нетронутых захоронений с артефактами, которые напоминают скифские, сообщает Федеральное агентство новостей. Были найдены головные уборы, различные сосуды, украшения и бронзовое зеркало.

Это редкая удача, здесь были найдены замечательные совершенно предметы, в том числе из бронзы и из золота, — приводит издание слова заведующего отделом археологии палеометалла ИАЭТ Вячеслава Молодина.

На территории Иркутского угольного бассейна во время археологических раскопок специалисты Томского государственного университета нашли останки 25 древних существ. Предположительно, окаменелости принадлежат различным видам рыб юрского периода. Останки сохранились насколько хорошо, что видны даже их чешуйки и мягкие ткани.

Ранее на одном из приисков по добыче золота в Забайкальском крае обнаружили шерсть, остатки бивней и костей мамонта, однако горняки решили зарыть обратно найденное из-за страха, что раскопки остановят. Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов Софья Синица рассказала, что в регионе нередко находят остатки этих древних животных, однако найденное мясо мамонта считается большой редкостью. Синица заверила, что никто не остановит добычу полезных ископаемых из-за археологической находки.