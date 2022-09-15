Археологи нашли останки древних рыб в Иркутской области

Фото: tsu.ru/Томский государственный университет

Экспедиция на территории Иркутского угольного бассейна

Во время археологических раскопок на территории Иркутского угольного бассейна специалисты Томского государственного университета нашли останки 25 древних существ. Предположительно, окаменелости принадлежат различным видам рыб юрского периода, сообщает «КП-Иркутск».

За три недели работ мы вскрыли порядка 5 кв. м и с этой площади нашли 25 экземпляров рыб разных видов — это достаточно много. По размерам они около 20–25 см в длину, но о видовой принадлежности пока говорить рано, нужно сначала препарировать образцы, — пишет издание со ссылкой на пресс-службу университета.

Уточняется, что окаменелые останки рыб сохранились очень хорошо, видны даже их чешуйки и мягкие ткани. Такое скопление рыб свидетельствует о некоем происшествии, которое привело к их гибели. Археологи взяли пробы для различных анализов, чтобы установить точную причину гибели существ.

Ранее на одном из приисков по добыче золота в Забайкальском крае обнаружили шерсть, остатки бивней и костей мамонта, однако горняки решили зарыть обратно найденное из-за страха, что раскопки остановят. Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов Софья Синица рассказала, что в регионе нередко находят остатки этих древних животных, однако найденное мясо мамонта считается большой редкостью. Синица заверила, что никто не остановит добычу полезных ископаемых из-за археологической находки.