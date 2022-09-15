Во время археологических раскопок на территории Иркутского угольного бассейна специалисты Томского государственного университета нашли останки 25 древних существ. Предположительно, окаменелости принадлежат различным видам рыб юрского периода, сообщает «КП-Иркутск».
За три недели работ мы вскрыли порядка 5 кв. м и с этой площади нашли 25 экземпляров рыб разных видов — это достаточно много. По размерам они около 20–25 см в длину, но о видовой принадлежности пока говорить рано, нужно сначала препарировать образцы, — пишет издание со ссылкой на пресс-службу университета.
Уточняется, что окаменелые останки рыб сохранились очень хорошо, видны даже их чешуйки и мягкие ткани. Такое скопление рыб свидетельствует о некоем происшествии, которое привело к их гибели. Археологи взяли пробы для различных анализов, чтобы установить точную причину гибели существ.
Ранее на одном из приисков по добыче золота в Забайкальском крае обнаружили шерсть, остатки бивней и костей мамонта, однако горняки решили зарыть обратно найденное из-за страха, что раскопки остановят. Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов Софья Синица рассказала, что в регионе нередко находят остатки этих древних животных, однако найденное мясо мамонта считается большой редкостью. Синица заверила, что никто не остановит добычу полезных ископаемых из-за археологической находки.