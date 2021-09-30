Politico: поставки C-400 в Индию станут новым испытанием для США

Реализация контракта между Москвой и Нью-Дели и передача Индии пяти российских систем С-400 станет тяжёлым испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии президента США Джо Байдена. Об этом в журнале Politico написал аналитик Пол Маклири. Как известно, в 2018 году России и Индия заключили крупнейшую за всю историю «Рособоронэкспорта» сделку на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более $5 млрд.

По словам Маклири, этот контракт давно вызывает беспокойство американской стороны. Он отметил, что закон «О противодействии противникам Америки» предусматривает введение санкций против стран, которые заключили крупные сделки по поставкам вооружений с Россией. Специалист напомнил, что Индия является ключевым союзником США в регионе.

Вопрос в том, будет ли это каждый раз вызывать волну санкций, <...> ещё одна причина, по которой администрации Байдена придётся работать над этой проблемой с конгрессом, заключается в том, чтобы этот дамоклов меч не нависал над отношениями с нашими партнёрами в течение следующих 5–10 лет, — сказал Маклири.

Индия является не единственным покупателем систем С-400. Ранее сообщалось, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало отрицательную реакцию у США и стран Североатлантического альянса. Вашингтон до сих пор не прекращает попыток добиться от Анкары отказа от российских ЗРС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал покупку Турцией второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, Москва и Анкара предпринимают много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Он добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным уже обсуждал эту тему. Ещё раз она будет затронута в ходе визита Эрдогана в Москву. При этом президент Турции не уточнил, когда он может состояться.