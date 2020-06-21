Туристов будут пускать на Кипр без справки об отсутствии COVID-19

Власти Кипра отменили требование для иностранных туристов, согласно которому пребывающие в страну гости должны были в обязательном порядке предоставлять справку об отсутствии заражения коронавирусом.
В Министерстве туризма Кипра решили ограничиться частичной проверкой гостей на наличие вируса. Эта мера затронет 15% от общего количества прибывающих иностранцев,
Согласно прогнозам властей острова, в ближайшие недели приток туристов должен возрасти до полутора тысяч человек в сутки.
Как ранее писал NEWS.ru, снятие ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, на Кипре началось с 9 июня. При этом местные гостиницы возобновили работу за неделю до этого.
Согласно данным портала Worldmeters, на Кипре выявлено 985 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 19 человек, выздоровели — 824.
Во всём мире количество заболевших превышает 8,4 млн. Более 460 тысяч умерли, 4,2 млн заразившихся выздоровели.
В России зафиксировано 584,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели 339,7 тысячи пациентов, скончались — 8,1 тысячи.
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