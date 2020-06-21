Туристов будут пускать на Кипр без справки об отсутствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/57188f2a-b3d2-11ea-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedel Gierth/dpa/Global Look Press

Власти Кипра отменили требование для иностранных туристов, согласно которому пребывающие в страну гости должны были в обязательном порядке предоставлять справку об отсутствии заражения коронавирусом.

В Министерстве туризма Кипра решили ограничиться частичной проверкой гостей на наличие вируса. Эта мера затронет 15% от общего количества прибывающих иностранцев, сообщает The Guardian.

Согласно прогнозам властей острова, в ближайшие недели приток туристов должен возрасти до полутора тысяч человек в сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, снятие ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, на Кипре началось с 9 июня. При этом местные гостиницы возобновили работу за неделю до этого.

Согласно данным портала Worldmeters, на Кипре выявлено 985 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 19 человек, выздоровели — 824.

Во всём мире количество заболевших превышает 8,4 млн. Более 460 тысяч умерли, 4,2 млн заразившихся выздоровели.

В России зафиксировано 584,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели 339,7 тысячи пациентов, скончались — 8,1 тысячи.