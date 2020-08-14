Турецкие гиды открестились от обманом навязанных россиянам экскурсий

https://static.news.ru/photo/20414f60-de4c-11ea-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Турецкие гиды не обманывают российских туристов при продаже экскурсий и не навязывают им услуги. Об этом заявил глава ассоциации гидов Турции Суат Турал.

Так он прокомментировал появившуюся информацию о том, что гиды идут на ухищрения, заявляя отдыхающим, что те из-за ограничений, связанных с коронавирусом, смогут получить право выйти из отеля только посетив какую-либо экскурсию. В первый же день гостям сообщают, что им необходимо проставить в ваучерах синюю печать, право на которую появляется после приобретения услуги. В противном случае появится красная метка, которая якобы запрещает прогулки вне гостиницы.

В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день. Однако передвижения в Турции не ограничены, есть лишь требование носить маски на улицах в 52 провинциях страны.

Могу ответственно утверждать, что ни один лицензионный гид ни в коем случае не будет заниматься подобными вещами. Возможно, речь идёт о сотрудниках принимающих компаний (в основном это иностранцы), которые сопровождают туристов из аэропорта и оказывают услуги по расселению в отелях и общему информированию, — цитирует Турала РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Турции нельзя навязывать экскурсии. Лицензированные гиды имеют специальную карту красного или синего цвета, пояснил глава ассоциации. В случае жалоб Турал пообещал тщательное расследование.

По его словам, он и туроператоры сходятся во мнении, что это был частный случай, когда кто-то из сотрудников решил нажиться на туристах.

Ранее NEWS.ru писал, что тарифы на размещение в турецких отелях всех категорий снизились. Уменьшение произошло в среднем на 20–25% по сравнению с прошлым годом.