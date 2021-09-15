Турцию без ПЦР-теста могут посетить только привитые «Спутник V» россияне

Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда в страну. Въезд усложнили не только для туристов, привитых однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт», но и для тех, кто прошёл вакцинацию препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». На данный момент все эти вакцины не признаются, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 14 сентября всем российским туристам, вакцинированным «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», придётся сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или тест на антиген (за 48 часов до прибытия) при въезде на курорты республики.

Либо граждане могут предоставить справку о перенесённом коронавирусе, если заболевание было перенесено не позднее чем в течение последних шести месяцев.

Аналогичные требования, как уже сообщалось ранее, касаются тех, кто привит «Спутником Лайт» и другими однокомпонентными вакцинами.

Те туристы, которые не сделали прививку подходящей вакциной или не болели в последние полгода, должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, либо результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов.

Ранее сообщалось, что полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы получат скидку на проживание в турецких отелях. Как отмечается, благодаря этой программе отельеры планируют привлечь больше гостей в уходящем сезоне и поспособствовать увеличению темпов вакцинации.