Турция усложнила въезд привитым «Спутником Лайт» туристам

Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда в страну. Въезд усложнили для туристов, привитых однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт». На данный момент такие вакцины не признаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.

Так, при въезде в Турцию россияне, поставившие два компонента вакцины и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы, могут предоставить сертификат о полной вакцинации и без лишних вопросов путешествовать по стране. Либо граждане могут предоставить справку о перенесённом коронавирусе, если заболевание было перенесено не позднее, чем в течении последних шести месяцев.

У лиц, предоставивших данные документы, не будут требоваться предоставление отрицательного результата ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признаётся, — сказали в ведомстве.

При этом в МВД добавили: те туристы, которые не сделали прививку подходящей вакциной или не болели в последние полгода, должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, либо результат экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

Ранее сообщалось, что Турция не будет больше требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест от детей до 12 лет. Новые правила вступят в силу уже в сентябре. Ранее въезд без ПЦР-теста был возможен только для детей до 6 лет.