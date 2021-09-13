Вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях Турции

Полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы получат скидку на проживание в турецких отелях, сообщает «Турпром». Как отмечается, благодаря этой программе отельеры планируют привлечь больше гостей в уходящем сезоне и поспособствовать увеличению темпов вакцинации.

Первыми дисконтную систему ввели в курортном городе Ризе. Там при предъявлении сертификата отдыхающие получают 10-процентную скидку на номера.

Как уточняется, такая акционная программа пользуется спросом в основном среди местных жителей. Туристы больше предпочитают курорты Турции на Средиземном и Эгейском морях, чем черноморское побережье.

Ранее в Ростуризме рассказали, что в текущем году внутренний туристический поток в России может восстановиться до показателей доковидного 2019 года. Как отмечается, за семь месяцев года 31,5 млн человек хотя бы один раз останавливались в отелях. Примерно такое же количество туристов путешествовали по стране, но в гостиницах не останавливались.