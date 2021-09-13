В Ростуризме заявили о возвращении турпотока в РФ к доковидным показателям

В текущем году внутренний туристический поток в России может восстановиться до показателей доковидного 2019 года. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передаёт ТАСС.

По её словам, за семь месяцев года 31,5 млн человек хотя бы один раз останавливались в отелях. Примерно такое же количество туристов путешествовали по стране, но в гостиницах не останавливались.

Если динамика будет такой же активной, мы ожидаем по итогам этого года полное восстановление туристического потока до уровня 2019 года, доковидных показателей, — отметила Догузова во время своего визита в Казань.

Ранее сообщалось, что продажи туров с кешбэком приостановлены. Ростуризм закрыл их, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана, объяснили в пресс-службе. Всего прогрессией с начала года воспользовались свыше 1,6 млн россиян. Граждане купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд.