Турецкое руководство может дипломатически нейтрализовать важного тактического партнёра России в ливийском конфликте — Египет, начав с ним переговоры по проблемным точкам. Такой сценарий просчитывают в исследовательской среде, изучая риски возможного вторжения египетских вооружённых сил (ВС) на территорию бывшей Джамахирии, чтобы поддержать командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Накануне власти Восточной Ливии допустили подобный запрос в адрес официального Каира.
Энергетические интересы в Средиземноморье могли бы дать повод начать переговоры Египту и Турции, которые находятся по разные стороны вооружённого конфликта в Ливии,
Несмотря на то Каир, как признают в исследовательской среде, не способен изменить свои политические приоритеты, потому что он крепко связан с другими ориентированными на Персидский залив региональными альянсами, идея дипломатической нейтрализации важного покровителя Хафтара не может не привлекать турецких стратегов.
Публично египетская сторона говорит о стремлении противостоять турецкой политике на севере Африки. Так, фурор вызвало недавнее заявление Каира о готовности начать трансграничную операцию в бывшей Джамахирии. Накануне спикер Палаты представителей Ливии (избранный парламент востока страны) Агила Салех допустил, что эта часть государства вполне может обратиться за соответствующей помощью к соседу.
Ливийский народ формально запросит вмешательства египетских ВС, если потребуется сохранить национальную безопасность Ливии и Египта, — сказал политик. — И это произойдет в целях законной самообороны в случае, если террористические группировки и вооружённые милиции перейдут красную линию, о которой говорил президент ас-Сиси, и предпримут попытку захватить Сирт или Эль-Джуфру.
Тем не менее, в Турции сомневаются, что угрозы Каира вмешаться реальны. Турецкий дипломатический источник Middle East Eye заявил, что египетская сторона и так уже делает всё от неё зависящее, чтобы поддержать Хафтара в Ливии. По его словам, заявления о возможной интервенции похожи на попытку оказать давление на Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи с целью прекратить огонь. Причём, по мнению Турции, возможно, это происходит «при поддержке русских».
Мы не знаем, обладает ли Египет необходимыми возможностями для дальнейшего расширения своего участия в Ливии, — говорит турецкий источник MEE.
Аналогичным образом под сомнение серьёзность угроз ас-Сиси ставят и другие аналитики по Турции. Вопросы у них вызывает не только военная мощь официального Каира, но и большое расстояние между Египтом и являющимся целью ПНС Сиртом — примерно 800 км.
В случае гипотетических переговоров между Анкарой и Каиром интригу представляло бы то, как на это смогла бы отреагировать российская сторона, которая, как известно, и в Ливии, и в Сирии выступает на стороне противников Турции. Не исключено, что такая ситуация усилила бы тенденцию замещения Россией других внешних акторов, выступающих за восток Ливии, и дала Москве повод увеличить свой вес и своё участие в разрешении конфликта.
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