«Труханул»: военный эксперт объяснил перенос Зеленским контрнаступления Военный эксперт Матвийчук: Зеленский перенес контрнаступление ВСУ из-за вероятного провала

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о необходимости подождать с началом контрнаступления ВСУ, поскольку осознает, что оно станет провальным. Аналитик отметил, что в это время в США вовсю обсуждают целесообразность расходов на поддержку Украины. По мнению Матвийчука, президенту США Джо Байдену нужно во что бы то ни стало срочное начало контрнаступления ВСУ, чтобы перекрыть этим внутриполитические проблемы, списав их на конфликт.

На Украине идет очень серьезная политическая борьба. Очевидно, что на этом фоне и Зеленский начал понимать, что анонсированное и широко им же разрекламированное контрнаступление в случае провала станет для него, да и в целом для Украины последним. И сейчас он не до конца понимает, как из сложившейся ситуации выкрутиться. Вот Зеленский и труханул, — заявил эксперт.

Украинская армия действительно не готова к контрнаступлению, но потенциал для него остается, считает Матвийчук.

Также те превентивные удары, которые наносились нашими вооруженными силами, нарушили их коммуникацию и, самое главное, управление, — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно немного подождать с контрнаступлением, к которому она еще не готова. Глава государства указал, что с имеющимися ресурсами можно двигаться вперед, но при этом ВСУ потеряют много людей, поэтому он считает, что начинать операцию неприемлемо.