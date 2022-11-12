Три человека получили ранения при стрельбе в колледже в Канаде CBC: три человека ранены при стрельбе в колледже в Канаде

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Три человека получили ранения в результате стрельбы. которая произошла в колледже в канадском Квебеке. Об этом сообщает радиостанция CBC. В настоящее время доступ к колледжу перекрыт полицией.

Как минимум три человека ранены, были слышны выстрелы, а здание колледжа Montmorency закрыла полиция, — говорится в сообщении.

Учебное заведение расположено в округе Лаваль. Там проходят обучение порядка 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Чикаго во время празднования Хеллоуина были ранены 14 человек. О состоянии пострадавших силовики не сообщают, однако пожарное управление Чикаго говорит, что 11 человек было госпитализировано.

Также стало известно, что два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой на эротическом балу в американском Сакраменто. Инцидент произошёл на мероприятии, которое организаторы назвали «экзотическим эротическим Хеллоуин-балом». На балу присутствовало несколько сотен человек.