В результате стрельбы на Хеллоуин в Чикаго ранены 14 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Чикаго (США, штат Иллинойс) в процессе празднования Хеллоуина была открыта стрельба, как сообщили журналистам представители местной полиции. Ранения получили по меньшей мере 14 человек. О состоянии пострадавших силовики не сообщают, однако пожарное управление Чикаго говорит, что 11 человек было госпитализировано, передает ABC.

В настоящий момент сотрудники полиции расследуют обстоятельства произошедшего. На место, где открыли стрельбу, направлено на менее десяти машин скорой помощи.

Пожарное управление утверждает, что в результате ЧП 11 человек отвезли в больницы. Полиция данных о состоянии 14 пострадавших никаких сведений не приводит.

Более подробная информация о случившемся в Чикаго к настоящему моменту отсутствует.

Ранее два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой на эротическом балу в американском Сакраменто. Инцидент произошёл на мероприятии, которое организаторы назвали «экзотическим эротическим Хеллоуин-балом». На балу присутствовало несколько сотен человек.

Прибывшая по звонку о стрельбе полиция обнаружила на месте происшествия трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Двое скончались на месте, один был госпитализирован. Позже стало известно, что ещё четверых раненых развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полиции.