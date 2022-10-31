Блинкен призвал Китай сохранять открытые каналы коммуникации Госдеп США: Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщили в американском Госдепе. Там отметили, что в ходе беседы госсекретарь подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации.

Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями, — говорится в заявлении дипведомства США.

Также сообщается, что стороны обсудили спецоперацию России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность. Блинкен обратил внимание на ухудшение в гуманитарной сфере и сфере безопасности в Гаити, также он отметил необходимость продолжения скоординированных действия по поддержке граждан этого государства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совбез срочно рассмотреть вопрос о развертывании международных сил в Гаити. Они должны помочь в решении гуманитарного кризиса. Отмечается, что в прошлом месяце преступные группировки заблокировали топливный терминал Веррё, являющийся главным портом страны, что привело к дефициту бензина и дизельного топлива, из-за чего были вынуждены закрыться предприятия и больницы.