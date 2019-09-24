https://static.news.ru/photo/5466cc26-dedd-11e9-8484-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десятки тысяч предприятий закрылись в США из-за торговой политики Китая, которая включает в себя господдержку предприятий и целый ряд нечестных приёмов, вплоть до кражи интеллектуальной собственности. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН.

Он призвал Всемирную торговую организацию радикально изменить правила, так как от действий КНР, которая является членом ВТО, страдают и другие страны.

Мы ищем справедливости. США потеряли 60 тысяч предприятий после того, как Китай присоединился к ВТО, — цитирует Трампа РИА Новости .

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Официальная программа Трампа на ней началась за день до этого. Она включает ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, как писал News.ru, десяти участникам российской делегации, которая должна была принять участие в работе Генассамблеи, было отказано в выдаче виз США. МИД РФ осудил действия американской стороны, заместителю посла Соединённых Штатов была вручена нота протеста. В Кремле ситуацию назвали тревожной и неприемлемой. Посольство Штатов в Москве отказалось комментировать инцидент.