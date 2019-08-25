https://static.news.ru/photo/73e8aea2-c722-11e9-891b-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в рамках саммита G7 во французском Биаррице заявил, что присоединение России к Группе семи будет носить позитивный характер.

По его словам, в клубе есть те, кто поддерживает возвращение России к формату.

Я думаю, что работа идёт. У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире, — сказал Трамп.

Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы. Вопрос этот планируется снова поднять на саммите.

Как ранее писал News.ru, страны «Большой семёрки» на саммите в Биаррице договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по различным вопросам.