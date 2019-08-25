Президент США Дональд Трамп в рамках саммита G7 во французском Биаррице заявил, что присоединение России к Группе семи будет носить позитивный характер.
По его словам, в клубе есть те, кто поддерживает возвращение России к формату.
Я думаю, что работа идёт. У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире, — сказал Трамп.
Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы. Вопрос этот планируется снова поднять на саммите.
Как ранее писал News.ru, страны «Большой семёрки» на саммите в Биаррице договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по различным вопросам.