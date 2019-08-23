Страны «Большой семёрки» на саммите в Биаррице договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по различным вопросам. При этом лидеры G7 не готовы пока расширить формат за счёт Москвы. Об этом сообщил источник агентству AFP.
Лидеры «семерки» выступают за улучшение координации с Россией. В то же время пока рано говорить о ее реинтеграции, — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7 в США, который состоится в 2020 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит приглашения Путина на саммит, если оно поступит.