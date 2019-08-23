https://static.news.ru/photo/5a0d2218-c715-11e9-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны «Большой семёрки» на саммите в Биаррице договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по различным вопросам. При этом лидеры G7 не готовы пока расширить формат за счёт Москвы. Об этом сообщил источник агентству AFP.

Лидеры «семерки» выступают за улучшение координации с Россией. В то же время пока рано говорить о ее реинтеграции, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7 в США, который состоится в 2020 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит приглашения Путина на саммит, если оно поступит.