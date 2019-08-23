https://static.news.ru/photo/6e545fbc-c705-11e9-99e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США, который состоится в 2020 году. Об этом он заявил перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G7, который проходит в Биаррице, передаёт Bloomberg .

Он также подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России в формат «Большой восьмёрки». При этом глава Белого дома, отметил, что не знает, вернется ли РФ, сообщило агентство Reuters .