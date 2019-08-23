Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США, который состоится в 2020 году. Об этом он заявил перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G7, который проходит в Биаррице, передаёт Bloomberg.

Он также подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России в формат «Большой восьмёрки». При этом глава Белого дома, отметил, что не знает, вернется ли РФ, сообщило агентство Reuters.

Ранее источник японского агентства «Киодо» сообщил, что в ходе встречи в рамках саммита «Большой семёрки» лидеры стран-участниц обсудили возможность возвращения к формату G8 с участием России. При этом собеседник агентства подчеркнул, что данная информация «ни за что не будет раскрыта». 

News.ru в соцсетях