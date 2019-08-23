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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит приглашения Владимира Путина на саммит G7 в США, если оно поступит.

Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим, — передаёт его слова РИА Новости.

Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы. Вопрос этот планируется снова поднять на саммите.

Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США, который состоится в 2020 году.