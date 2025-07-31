Европа пришла в ужас от сделки, которую Трамп может предложить России

Европа пришла в ужас от сделки, которую Трамп может предложить России Politico: Трамп может пойти на сделку с Россией из-за конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп может предложить Москве масштабную экономическую сделку, сообщает Politico со ссылкой на американских экспертов и западных дипломатов. В издании назвали потенциальное соглашение «кувалдой», которая может разрушить выстроенный Евросоюзом экономический барьер.

Растущие опасения на восточной окраине ЕС заключаются в том, что Трамп подорвет торговлю, предложив российскому президенту огромные уступки и «огромные экономические сделки», чтобы положить конец боевым действиям на Украине, – говорится в публикации.

Представители нефтегазовой отрасли США предупреждают, что такое соглашение ударит по росту экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и нанесет серьезный ущерб американскому энергетическому сектору.

Президент США 14 июля поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом в течение 50 дней. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе с вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

Позже Трамп объявил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней». Хозяин Белого дома также отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.