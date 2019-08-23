https://static.news.ru/photo/d69ce492-c695-11e9-8524-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон достигли сближения позиций по ситуации с иранской торговой сделкой и по торговым отношениям.

Кроме того, политики во время совместного обеда обсудили пожары в Амазонии. Они решили продолжить дальнейшую работу, советуясь друг с другом, сообщает France Presse со ссылкой на администрацию президента Франции.

Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Участники саммита G7, проходящего во французском Биаррице, должны обсудить возвращение к партнёрству с Россией. Как сообщал News.ru, наличие вопроса отношений с РФ в повестке саммита ещё раз подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.