Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон достигли сближения позиций по ситуации с иранской торговой сделкой и по торговым отношениям.
Кроме того, политики во время совместного обеда обсудили пожары в Амазонии. Они решили продолжить дальнейшую работу, советуясь друг с другом, сообщает
Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
Участники саммита G7, проходящего во французском Биаррице, должны обсудить возвращение к партнёрству с Россией. Как сообщал News.ru, наличие вопроса отношений с РФ в повестке саммита ещё раз подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.