Торговый порт в Мариуполе полностью освободили от боевиков «Азова»

Морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков «Азова». Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, добавив, что освобождены также все заложники, которых бойцы националистического подразделения удерживали на судах. Его слова приводит РИА Новости.

В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт, — сказал он.

По его словам, остатки находящихся в городе подразделений украинских войск блокированы и лишены возможности вырваться из окружения

Ранее сообщалось, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна: «Царевна» и «Леди Аугуста». Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в порт в Мариуполе удалось взять под контроль на 80%.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.