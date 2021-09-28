Торг за базы: Россию смутила сделка с США по Центральной Азии

Администрация президента США Джо Байдена пыталась выяснить у российских властей, возможно ли двустороннее военное сотрудничество по Афганистану. Это было одной из тем в повестке прошедших неделю назад переговоров между начальниками генштабов двух стран в Финляндии, отмечает американская пресса. По её данным, Россия решила уклониться от своей ранее высказанной идеи задействовать базы в Таджикистане и Киргизии, чтобы помочь американцам в афганском вопросе. Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают, что падение Кабула могло качественно поменять взгляд Кремля на вооружённый кризис.

Попытка завести разговор о Центральной Азии была предпринята в ходе очной встречи между главой Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил (ВС) США Марком Милли и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Беседа состоялась неделю назад в резиденции правительства Финляндии «Кёнингстедт» в городе Вантаа. В разговоре с Wall Street Journal американские официальные лица заявили, что Милли решил выяснить у российского коллеги перспективы военного сотрудничества в регионе в свете развития событий в Афганистане, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом американского военачальника попросил аппарат Совета национальной безопасности Белого дома.

Повод для подобных вопросов, как отмечает Wall Street Journal, дала встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, в ходе которой российский лидер якобы предложил коллеге скоординировать действия двух стран на афганском направлении. В частности, глава государства выразил готовность задействовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, чтобы посодействовать американцам. Российские СМИ со ссылкой на источники уточняли , что речь идёт об обмене развединформацией, в том числе с применением беспилотников. В Белом доме интересовались, являются ли предполагаемые высказывания Путина «мыслями вслух» или это предложение заключить серьёзную сделку.

Отмечается, что генерал Герасимов ушёл от ответа на этот вопрос.

Валерий Герасимов mil/vk.com

«Пятая колонна» Пентагона

На 28 сентября у Милли и главы Пентагона Ллойда Остина были запланированы слушания в сенатском комитете, занимающимся делами ВС. Главный вопрос, который волнует законодателей, — это качество планирования вывода контингента США из Афганистана, который сопровождался транспортным коллапсом в международном аэропорту Кабула, террористическими нападениями и гибелью людей. После сообщения Wall Street Journal военачальников спросят и о странных разговорах с российской стороной, политика которой рассматривается не иначе, как вызов.

Влияющие на внешнеполитические решения сенаторы-республиканцы уже выразили своё возмущение содержанием беседы между Милли и Герасимовым. Ряд законодателей, представляющих «партию слонов», выступил с письмом к Байдену, в котором потребовал объяснений по поводу предполагаемых планов использовать базы ВС РФ.

В послании подчёркивается, что Республиканская партия встревожена фактом переговорного процесса между Белым домом и Кремлём о доступе к российским военным объектам и самой возможностью кооперации между двумя странами, даже в такой сфере, как борьба с терроризмом. Республиканцы выразили уверенность в том, что Москва будет препятствовать любым усилиям Вашингтона на этом направлении.

Долго добираться

После стремительной победы в Афганистане движения «Талибан» ВС США свернули военную активность в стране. Однако вопрос о проецировании террористической угрозы с этой арены не закрыт. Всё, чем могут располагать американцы в данном вопросе, — это собственные военные объекты в регионе Персидского залива, в том числе в Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это достаточно внушительный военный актив, но сомнительно, чтобы он подошёл для ситуаций, когда реагировать на опасность оборонному ведомству нужно максимально оперативно.

Средняя Азия, говорят американские официальные лица, просто необходима Пентагону как площадка для базирования беспилотных летательных аппаратов и самолётов. Такие разговоры внутри администрации президента США идут не первый месяц.

В этом году, когда никто из исследователей, политиков и представителей западного разведсообщества не подозревал, что официальный Кабул может пасть столь быстро, Пентагон уведомлял конгрессменов об изучении различных вариантов передислокации своего контингента и техники из Афганистана на территорию постсоветских республик Центральной Азии. В частности, в качестве возможных мест военные рассматривали Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. После того, как сообщения всплыли в прессе, власти республик проинформировали, что соответствующие переговоры с ними не велись и выступили категорически против такого сценария, который, вероятно, привёл бы их к открытой дипломатической конфронтации с Россией.

Назад в прошлое

Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Укрепление западного влияния в Центральной Азии произошло на фоне натовской контртеррористической операции в Афганистане. По данным исследователей, в период с 2002 по 2014 годы США, ФРГ, Франция использовали военные базы в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Кроме того, циркулировали слухи о намерениях США разместиться в Казахстане. В январе 2002 года были сообщения, что Вашингтон не против заключить секретные соглашения с рядом центрально-азиатских государств, чтобы сформировать сеть баз по периметру Афганистана.

Декларативно американская сторона в то время отрицала, что рассчитывает остаться в соседних с Афганистаном государствах на регулярной основе. В январе 2002 года занимавший тогда пост главы Пентагона Дональд Рамсфелд отмечал, что все прогнозы о развёртывании американских постоянных баз в Средней Азии преждевременны. Однако то, что Вашингтон пытается найти особый дипломатический подход к региональным столицам, отрицать было сложно. Госсекретарь Колин Пауэлл тогда отмечал, что Белый дом работает над новой стратегией взаимоотношений с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Туркменией.

Российская сторона, которая на тот момент активно сотрудничала с НАТО с целью нейтрализации террористической угрозы в Афганистане, не делала акцента на своих страхах, однако публично подчёркивала, что будет исходить из временного характера американского военного присутствия в Центральной Азии. Остаться на постоянной основе американцам в регионе никто бы не позволил.

Суть российских сомнений

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар предположил, что сейчас Россия могла усомниться в необходимости задействования своих баз в сотрудничестве с США из-за того, что ситуация в Афганистане резко стала иной.

Встреча Путина и Байдена проходила до падения Кабула. После этого события, вероятно, позиция России изменилась. Похоже, что Москва развитие ситуации в Афганистане видит в рамках некого регионального подхода. Сложно себе представить его реализацию совместно с США. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Если бы американцы закрепились в Центральной Азии, то критиковать их за провал в Афганистане было бы гораздо труднее, считает аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин обратил внимание NEWS.ru на то, что вся история вокруг российско-американского плана выглядит сомнительно.

С точки зрения совместного использования российской инфраструктуры, пусть даже и в вопросах, по которым есть общий интерес, очень сложно представить, как всё можно осуществить технически, как российская военная база теоретически может быть предоставлена для совместного использования США, нашему ключевому геополитическому сопернику. Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

По словам аналитика, между Москвой и Вашингтоном возможен технический обмен мнениями, информацией по ситуации в Афганистане, но всё равно есть основания полагать, что даже этот процесс не покажет своей эффективности.

Эксперт обратил внимание на то, что переговоры Путина и Байдена в Женеве происходили «в совершенно другой реальности, когда Афганистан был фактически под контролем США». Сейчас же позиции Америки совершенно другие, заключил собеседник NEWS.ru.