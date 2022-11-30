The Drive: Турция передала Киеву РСЗО на шасси российского производства The Drive: Турция поставила Украине РСЗО TRLG-230 на шасси КамАЗ российского производства

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Анкара передала Киеву реактивные системы залпового огня TRLG-230, которые могли быть установлены на шасси КамАЗ 65224 (6х6) российского производства, сообщает The Drive. Автор материала Джозеф Тревитик подчеркнул, что официальных заявлений со стороны Турции и Украины касательно этих поставок не было.

Потенциальная политическая чувствительность, которая может быть связана с использованием Украиной TRLG-230 из пусковых установок, установленных на российских грузовиках КамАЗ, может объяснить очень ограниченные визуальные свидетельства их поставок, — пишет автор материала.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские РСЗО «Торнадо-С» и самоходные артиллерийские установки «Малка» способны эффективно поражать иностранную артиллерию и реактивные системы.

В августе стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству турецких БПЛА Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.