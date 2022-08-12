На Украине началось строительство фабрики по производству Bayraktar

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

На Украине приступили к строительству фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское информационное агентство УНИАН. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года, — говорится в сообщении.

В начале августа Боднар анонсировал строительство завода Bayraktar на Украине. Он сообщил, что наличие предприятия внутри страны позволит в том числе ставить на турецкие летательные аппараты украинские комплектующие, включая двигатели. По его словам, компания-производитель беспилотников Baykar уже учредила украинскую дочернюю структуру, приобрела земельный участок под строительство завода и разработала его проект.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание завода Bayraktar на Украине не поможет избежать демилитаризации страны и продлит страдания украинцев. Представитель Кремля подчеркнул, что предприятие в этом случае подпадет под одну из основных целей спецоперации РФ.