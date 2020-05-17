Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях

https://static.news.ru/photo/c967dfd4-9877-11ea-a842-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhengsiyuan/Global Look Press

Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олега Журавлёва.

По его словам, зафиксировано три обстрела населённого пункта Джубас и по одному обстрелу населённых пунктов Квкаба, Мардих, Кафер-Баттих, Маарет-Мухос (провинция Идлиб), Урум-эс-сугра, Хербет-Джезрая, афер-Таала (провинция Алеппо), Сальма (провинция Латакия). Журавлёв добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Как писал NEWS.ru, в сирийской провинции Хама правительственные войска были атакованы боевиками, связанными с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В результате боестолкновения с обеих сторон погибли не менее 30 человек. Боевикам также удалось занять одну из деревень. В ответ правительственные войска начали артиллерийскую подготовку перед контрнаступлением.