https://static.news.ru/photo/4c131c94-2ee9-11ea-b18e-fa163e074e61_660.jpg Дерек Акора Фото: Gwen Acorah Johnson/facebook.com

Британский телевизионный духовный медиум и актёр Дерек Акора скончался на 70-м году жизни.

По словам его жены Гвен, телемедиум умер 3 декабря после непродолжительной болезни.

При этом она заявила, что в больнице его преследовала некая недовольная пара.

За несколько дней до смерти Акора писал в соцсетях, что подхватил грипп. После он впал в кому и попал в реанимацию.

Актёр получил известность благодаря шоу Most Haunted, в котором эксперты в области паранормальных явлений посещают различные «проклятые» места. При этом его неоднократно критиковали.

Ранее NEWS.ru писал, что участница шестого сезона украинской версии «Битвы экстрасенсов» Симона Бородина скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Около шести лет назад у неё диагностировали неоперабельный рак мозга.