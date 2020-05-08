https://static.news.ru/photo/3d1f2e10-9359-11ea-9632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Границы Тбилиси открыли для въезда и выезда, но продолжают измерять температуру всем прибывающим.

Грузинская столица, как и ряд городов, были закрыты с 15 апреля в рамках ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. 5 мая для въезда и выезда открылись Батуми и Кутаиси. Закрытым по-прежнему остаётся город Рустави. Власти планируют открыть его 14 мая.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действует режим ЧП. По последним данным, в стране выявлены 638 случаев заражения коронавирусом. 317 человека выздоровели, 10 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Грузии начала расследование инцидента в селе Мушевани (край Квемо-Картли), где местные жители взбунтовались против госпитализации людей, больных коронавирусной инфекцией. Следствие ведётся по статье о повреждении или уничтожении имущества.