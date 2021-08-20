Талибы заявили о попытках вернуть бывших официальных лиц афганских властей

Талибы (движение запрещено в России) заявили о попытках вернуть бывших официальных лиц афганских властей в страну. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения сообщил о возвращении экс-министра иностранных дел Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара.
По словам представителя, талибы уже «
15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан.
Ранее сообщалось, что талибы освободили из-под стражи спецназовцев, которых удерживали в западной провинции Герат.