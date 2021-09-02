Талибы дали гарантии безопасности российским дипломатам в Кабуле

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) предоставили российским дипломатам гарантии безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день все эти обязательства выполняются.

В данном случае есть определённые гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются, — подчеркнул Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что для признания новых властей Афганистана со стороны России необходимо дождаться формирования нового инклюзивного правительства. Как сообщается, в этом вопросе «нет спешки» и не стоит драматизировать обстановку в Афганистане.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления талибам остались не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.