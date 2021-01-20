Таиланд продлил российским туристам срок нахождения в стране

Правительство Таиланда продлило срок нахождения в стране для российских туристов. Если до этого россияне могли находиться на территории государства 30 дней, то теперь этот срок увеличен до 45 дней. Стоит заметить, что речь в данном случае идёт о безвизовом режиме.
В конце 2020 года россияне получили возможность въезжать в Таиланд без виз при условии, что путешественники будут находиться в стране 30 дней, 15 из которых требовалось отвести на обязательную самоизоляцию в отелях, входящих в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин) или ALQ (Альтернативный локальный карантин). К слову, проживание в гостинице на этот период туристы оплачивали из своих личных средств.
Такого рода послабления предлагается ввести с января текущего года. Это даст путешественникам возможность отдохнуть в стране «вне карантина» намного дольше. Пока что предполагается, что нововведение будет действовать до конца сентября. Решение о его отмене или же продлении будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации как в России, так и в Таиланде.
Для туристов продолжают действовать и ранее установленные правила посещения страны. Так, желающим провести отпуск в азиатском государстве необходимо получить разрешение на въезд, справку о готовности к авиаперелёту и предоставить результаты ПЦР-теста, который был сделан не больше чем за 72 часа до вылета.
Кроме того, туристам нужно будет оплатить медстраховку. Если же путешественники намерены остаться в стране на срок до 90 дней, им необходимо будет получить визу.
Как
Впрочем, эксперты уверены, что как только карантин будет отменён, а эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется, в азиатское государства снова хлынет большой поток туристов не только из России, но и из других стран.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Таиланда планируют ввести туристический налог в размере $10. Этот сбор должен помочь восстановить экономику страны после пандемии коронавируса.