Таиланд планирует в октябре испытывать вакцину от COVID-19 на людях

https://static.news.ru/photo/f17875ea-b86d-11ea-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amphol Thongmueangluang/Keystone Press Agency/Global Look press

Ученые в Таиланде активно разрабатывают вакцину от коронавируса. Её тестирование на людях могут начать уже в октябре.

Мы выучили болезненный урок во время пандемии H1N1, когда правительство подписало соглашения о покупке вакцин, но мы ни одной не получили, пока вспышка не прошла. Пандемии учат весь мир действовать иначе, — заявил занимающийся разработкой вакцины учёный Киат Руксрунгтам из Университета Чулалонгкорна.

По его словам, наличие собственной вакцины позволит эффективно справляться с пандемией собственными силами.

Специалист рассказал, что тестирование препарата на обезьянах прошло успешно, поскольку в крови приматов появились антитела, которые нейтрализовали вирус или не допускали его проникновение в клетки. Согласно планам учёных, будет проведено ещё одно тестирование на обезьянах, после которого будет принято окончательное решение по вопросу исследования вакцины на людях.

Если вакцина от коронавируса пройдёт клинические испытания в Таиланде, тогда она станет первым препаратом, разработанным в странах с высоким уровнем дохода, сообщает South China Morning Post.

NEWS.ru писал, что программы по разработке вакцины от коронавирусной инфекции, тестов и лекарств к концу 2021 года требуют вложения $31,3 млрд. Работы проводятся организацией COVID-19 ACT-Accelerator, которая была создана 24 апреля Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с ЕС, Францией, а также Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В настоящее время было собрано $3,4 млрд.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в некоторых случаях вакцина от коронавирусной инфекции может быть неэффективной. Предприниматель также отметил, что вакцинированный человек обладает иммунитетом от болезни примерно год.

По данным на 27 июня, в мире коронавирусом заразились 9 913 207 человек, погибли 497 560, излечились 5 391 801 человека.