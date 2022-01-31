Страны ICAO заявили о «пробелах» в данных об инциденте c Ryanair

Ряд стран — членов Международной организации гражданской авиации (ICAO) выразили озабоченность тем фактом, что в информации, которую Белоруссия предоставила относительно инцидента с экстренной посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair в 2021 году, якобы имеются «пробелы и несоответствия». Об этом говорится в заявлении организации. Какие именно страны с недоверием отнеслись к представленным данным, не уточняется.

Заявление было выпущено по итогам первого заседания в рамках 225-й сессии совета ICAO.

Ряд стран — членов Совета ICAO выразили обеспокоенность в связи с пробелами в информации, предоставленной Белоруссией, и несоответствиями в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий, — говорится в заявлении.

В организации не стали уточнять, какие именно страны оказались обеспокоены. В состоявшемся в понедельник заседании участвовали в том числе государства, не входящие в Совет ICAO: Белоруссия, Литва, Польша. Ирландия.

В связи с этим Совет попросил следственную группу продолжить работу.

Ранее сообщалось, что членам Международной организации гражданской авиации (ICAO) направлен отчёт о расследовании инцидента с самолётом Ryanair, экстренно приземлившимся в 2021 году в Минске в связи с сообщением о минировании. В отчёте отметили, что информация о минировании самолёта была ложной, но не стали приписывать распространение данной информации какому-либо государству

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.