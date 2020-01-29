https://static.news.ru/photo/c95ad034-429e-11ea-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большая часть стран Европы не хочет возвращать на родину своих граждан — членов семей боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая группировка), которые находятся в сирийском лагере Эль-Холь.

Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, которое приводит ТАСС. Согласно заявлению, в лагере сохраняется тяжёлая гуманитарная ситуация из-за того, что остающиеся там люди не могут вернуться в свои страны. В настоящий момент в Эль-Холе находятся свыше 66 тысяч человек, 96% из которых — женщины и дети.

Совместное заявление отмечает, что проживающие в лагере подростки не могут учиться в школе, а вместо этого впитывают в себя экстремистские идеи. Подписавшие документ начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф выразили уверенность в том, что ликвидация лагерей беженцев возможна только при восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Как ранее сообщал NEWS.ru, представители МИД РФ и российского Министерства обороны обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом ликвидацию оставшихся в САР очагов терроризма.