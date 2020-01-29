Большая часть стран Европы не хочет возвращать на родину своих граждан — членов семей боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая группировка), которые находятся в сирийском лагере Эль-Холь.
Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, которое
Совместное заявление отмечает, что проживающие в лагере подростки не могут учиться в школе, а вместо этого впитывают в себя экстремистские идеи. Подписавшие документ начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф выразили уверенность в том, что ликвидация лагерей беженцев возможна только при восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Как ранее сообщал NEWS.ru, представители МИД РФ и российского Министерства обороны обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом ликвидацию оставшихся в САР очагов терроризма.
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