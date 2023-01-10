Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы НАТО и ЕС

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Боевой танк Challenger 2 стоит на вооружении Британии. В Лондоне не исключают его передачи Украине

Помощь Украине истощила военные запасы страны НАТО и ЕС, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС. По его словам, которые приводит ТАСС, НАТО и ЕС следует обращаться к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву ради собственной безопасности.

Страны - союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, - подчеркнул Столтенберг.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины. Дипломат добавил, что российская специальная операция стала «тревожным звонком» для ЕС по поводу его военных возможностей, а у Европы «истощились» военные запасы.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо до этого назвал безумием продолжение поставок оружия на Украину в то время, когда в собственной армии наблюдается дефицит вооружений. Таким образом он прокомментировал статью издания Opinion, где говорится, что немногочисленные поставки оружия на Украину обусловлены недостатком у страны собственных вооружений.