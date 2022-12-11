Боррель: военные запасы ЕС истощились из-за помощи Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля заявил, что Евросоюз Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины. Дипломат добавил, что российская специальная операция стала «тревожным звонком» для ЕС по поводу его военных возможностей. По его словам, у Европы «истощились» военные запасы.

Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились, — сказал Боррель.

Несмотря на заявления Борреля, большинство европейских стран продолжают поставлять вооружение Украине.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее назвал безумием продолжение поставок оружия на Украину в то время, когда в собственной армии наблюдается дефицит вооружений. Таким образом он прокомментировал статью издания Opinion, где приводился соответствующий отчет Французского института международных отношения (IFRI). В опубликованном в среду, 7 декабря, материале издания под названием «Французская армия: запасы вооружения в целом исчезли» говорится, что немногочисленные поставки оружия на Украину обусловлены недостатком у страны собственных вооружений.