Столтенберг заявил, что НАТО даст мощный и единый ответ на любую атаку

Фото: Christophe Gateau/dpa/Globall Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс даст мощный и единый ответ на любую атаку, передает Reuters. Он также подчеркнул, что предположение о том, что страны военно-политического блока не будут защищать друг друга, подвергает риску американских и европейских военных, а также подрывает безопасность всего Альянса.

Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом, — отметил он.

Столтенберг призвал страны НАТО увеличить финансовые вложения в безопасность и подчеркнул необходимость единого подхода к обороне.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что слова Трампа ужасны и являются поощрением вторжений. По его словам, подобная риторика ставит под угрозу национальную безопасность США.

Ранее Трамп заявил, что в недалеком будущем в Соединенных Штатах Америки могут произойти террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на пост президента он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.