Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс даст мощный и единый ответ на любую атаку, передает Reuters. Он также подчеркнул, что предположение о том, что страны военно-политического блока не будут защищать друг друга, подвергает риску американских и европейских военных, а также подрывает безопасность всего Альянса.
Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом, — отметил он.
Столтенберг призвал страны НАТО увеличить финансовые вложения в безопасность и подчеркнул необходимость единого подхода к обороне.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что слова Трампа ужасны и являются поощрением вторжений. По его словам, подобная риторика ставит под угрозу национальную безопасность США.
Ранее Трамп заявил, что в недалеком будущем в Соединенных Штатах Америки могут произойти террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на пост президента он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.