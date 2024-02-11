Трамп предупредил американцев о смертельных проблемах из-за мигрантов Трамп: США угрожают теракты в скором времени из-за нелегальных мигрантов

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В недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел действующий глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.

В нашу страну проникают люди, которым не следует быть тут. В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы. Со стопроцентной вероятностью в не таком далеком будущем произойдут террористические атаки, — сказал Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина.

Ранее Трамп уже обещал в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь закрыть границу США. Он выразил уверенность в том, что заручится поддержкой в том числе от избирателей, которые традиционно поддерживали демократов. Их тоже не устраивает ситуация с нелегалами, пояснил политик.

В свою очередь спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон призывал Джо Байдена издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. Действующий глава государства выступил с ложным утверждением о том, что для принятия соответствующего законопроекта требуется одобрение Конгресса, подчеркнул он.