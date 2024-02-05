Трамп пообещал закрыть границу США в случае переизбрания

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь собирается закрыть границу страны, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик планирует организовать массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Первое что придется сделать — закрыть границу. Нельзя, чтобы у нас были миллионы [нелегально проживающих в США] людей. Затем надо организовать массовую депортацию, — сказал Трамп.

Также он выразил уверенность в том, что заручился поддержкой от избирателей, которые традиционно поддерживали демократов. Их тоже не устраивает ситуация с нелегалами, пояснил политик.

Жители Нью-Йорка злы. Люди, которые никогда бы не проголосовали бы за меня, потому что я республиканец <...>, думаю, проголосуют за меня, — резюмировал он.

Ранее Трамп предсказал теракты в Штатах из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. По его мнению, вероятность террористических атак в стране достигла 100%, а нынешняя ситуация на южной границе США находится «в худшем состоянии» за всю историю Америки.

До этого спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. Он подчеркнул, что Байден выступил с ложным утверждением о том, что для принятия соответствующего законопроекта требуется одобрение конгресса.