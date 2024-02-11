Трамп заявил, что «стал бы поощрять» удары России по странам НАТО

Фото: Andrew Harrer/Andrew Harrer - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участниц НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом, пишет The Guardian. С таким заявлением Трамп выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине.

Один из президентов большой страны встал и сказал: «Ну, сэр, если мы не будем платить и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» — Я сказал: «Вы не заплатили, у вас просрочка». <...> Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших. — NEWS.ru) делать все, что им вздумается. Вы должны платить, — заявил экс-глава Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил высказывание Трампа, отметив, что такие заявления ставят под угрозу безопасность, стабильность и экономику Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел действующий глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.